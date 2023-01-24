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19 минут назад

«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти

Советский спортиещё 1

Руководство «Локомотива» близко к завершению сделки по защитнику «Бенфики» Хермана Конти. Об этом сообщает португальская пресса.

«Локомотив» может усилиться защитником «Бенфики» Конти
Фото: Советский спортСоветский спорт

Отмечается, что аргентинский игрок присоединится к красно-зеленым на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны обсуждают окончательные условия сделки. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет два миллиона евро.

Добавим, что с января 2022 года Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. За бразильский клуб он провел 38 матчей и отметился одним забитым мячом.

Футбол,Херман Конти,
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