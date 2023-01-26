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1 час назад

«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой

Чемпионат.comиещё 3

«Пари Нижний Новгород» отреагировал на информацию о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в нижегородский клуб. Пресс-служба нижегородцев опровергла подписание контракта с футболистом.

«ФК «Пари Нижний Новгород» тренируется в прежнем составе на сборах. Сегодня у команды запланирована одна вечерняя тренировка. Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности», — написано в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». По информации источника, на подписании Дзюбы лично настоял губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Сообщалось, что футболист заключит контракт с клубом из Нижнего Новгорода до конца текущего сезона.

Футбол,Видео,Артем Дзюба,Глеб Никитин,
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