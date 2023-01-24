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38 минут назад

Владельцы «ПСЖ» интересуются покупкой «МЮ», но ожидают конкуренции от Саудовской Аравии

Sports.ru

Владельцы «ПСЖ» проявляют интерес к «Манчестер Юнайтед».

Владельцы «ПСЖ» интересуются покупкой «МЮ»
Фото: Sports.ruSports.ru

По информации The Athletic, инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI) заинтересована во владении английским клубом.

Маловероятно, что QSI сразу же совершит покупку в начале этого года – для этого компании придется очень быстро продать «ПСЖ», что не входит в ее планы.

Существует альтернативный вариант: суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) может создать новую бизнес-структуру, отдельную от «ПСЖ» и ее владельцев, но это приведет к всевозможным проверкам от футбольных регуляторов.

На данный момент президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи не встречался с владельцами «Манчестер Юнайтед», семьей Глейзеров.

Отмечается также, что QSI ожидает конкуренции со стороны консорциума из Саудовской Аравии. При этом Суверенный фонд Саудовской Аравии уже владеет «Ньюкаслом».

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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