Кого из России заберут в Европу до закрытия трансферного окна

Если в России трансферное окно вскоре лишь откроется, то в Европе оно уже закрывается через неделю. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто уедет в Старый свет из нашей Премьер-лиги.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Вильсон Изидор

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Французский нападающий намерен покинуть «Локомотив» и отправиться в Европу. Судя по всему, «железнодорожники» больше на француза не надеяться, а тот явно захандрил. Сообщалось даже, что он приостановит контракт, но этого не случилось. В ближайшее время всё же стоит ожидать уход Изидора. По данным СМИ, французский форвард отправится в «Шальке», который борется за выживание в немецкой Бундеслиге.

Лидер «Краснодара» также может уехать за границу, причём на футболиста сборной Армении сразу несколько претендентов. По данным СМИ, он входит в сферу интересов «Лацио», «Вильярреала» и ПСВ. Римляне успели опровергнуть данные сообщения, но, с другой стороны, редко когда такую информацию подтверждают. Наверное, Сперцяну было бы здорово перебраться в ПСВ, но клуб из Эйндховена будет сложно удовлетворить финансовые аппетиты «Краснодара», а «быки» едва ли отпустят футболиста за небольшую компенсацию. Что касается «Вильярреала», то такой вариант выглядит довольно интригующе, но у испанцев явно большой выбор для потенциального усиления состава.

ЦСКА готов отпустить аргентинского нападающего. В «Вероне» даже подтвердили факт переговоров, но пока говорить о договоренности рано. Итальянцы признают, что не могут сойтись с «армейцами» в финансовых вопросах. Если даже ЦСКА не сможет за неделю продать Гайча в Европу, то потом сможет вернуться к переговорам с аргентинскими клубами. На родине Гайча готовы подписать многие.

Нападающий «Динамо» может пополнить представительство российских футболистов в Турции. Сообщалось об интересе к 33-летнему нападающему со стороны «Истанбул Башакшехир». Правда, в турецкому клубе заявили, что покупать Смолова не планируют этой зимой, но всё же признали, что рассматривали кандидатуру. Пока трансферное окно не закрыто, есть вероятность, что позиция стамбульцев изменится. Благо в Турции к россиянам отношение нормальное.