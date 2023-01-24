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25 минут назад

«Реал» может предложить 100 млн евро и Камавинга за Беллингема

Sports.ru

«Реал» может включить Эдуардо Камавинга в сделку по Джуду Беллингему.

«Реал» может предложить 100 млн евро и Камавинга за Беллингема
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным Sky Sport Deutschland, мадридский клуб активно участвует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» и разрабатывает различные варианты ведения переговоров.

«Реал» не хочет платить за англичанина более 100 млн евро, поэтому рассматривает вариант, при котором предложит «Боруссии» эту сумму и включит в сделку Камавинга. Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала».

Кроме того, на данный момент непонятно, согласится ли Камавинга на переход в «Боруссию». Отмечается, что 20-летний полузащитник недоволен количеством игрового времени в «Реале», но при этом комфортно чувствует себя в клубе. Карло Анчелотти считает игрока «неприкосновенным». Уход Камавинга из «Реала» зимой исключен.

Срок контракта француза с «Мадридом» рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне на счету Беллингема 10 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Подробнее с его показателями можно ознакомиться по ссылке.

Камавинга принял участие в 27 матчах «Реала» и сделал 1 голевой пас. Его статистика доступна здесь.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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