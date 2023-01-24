Дани Алвес нанял адвоката Месси

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес, находящийся под стражей по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении девушки в ночном клубе, нанял адвоката Кристобаля Мартелла, сообщает La Vanguardia.

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Аргентинец Мартелл, который также является адвокатом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, будет защищать Алвеса вместе с Мираидой Пуэнте, которая до сих представляла бразильца.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования используются записи с камер видеонаблюдения в ночном клубе. На них можно увидеть, как Алвес заставил девушку сесть на него сверху, затем повалил на пол и принудил к половому акту. Отмечается, что 30 декабря пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее был обнаружен биологический материал Алвеса.

Алвес выдвинул три разные версии произошедшего инцидента: сначала он сказал, что не знал девушку, над которой якобы совершил сексуальное насилие, затем сообщил, что видел ее, но ничего не произошло, и, наконец, заявил, что это она накинулась на него.

Девушка отказалась от материальной компенсации Алвеса, она намерена добиться ареста 39 летнего футболиста.

Алвес выступал в Европе за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен Жермен». За сборную Бразилии он провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций.