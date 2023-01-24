«В Катаре ничего не осталось, что напоминало бы о чемпионате мира» — Круговой

— Особо ни за кого. Но больше всего, конечно, запомнился финал. Отличный матч. Болел за Францию, даже из за этого проиграл спор. По ходу матча они больше напоминали именно команду.



А пенальти — это лотерея. За Месси рад — пришел к своей цели.