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1 час назад

«В Катаре ничего не осталось, что напоминало бы о чемпионате мира» — Круговой

Матч ТВ

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал Metaratings.ru о тренировках на сборе в Катаре, где в декабре завершился ЧМ 2022.

«В Катаре ничего не осталось, что напоминало бы о чемпионате мира» — Круговой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Двухразовые тренировки — всегда тяжело. Вам дают время на отдых?

— Первые шесть дней мы тренировались в двухразовом режиме. Потом сыграли двусторонку и получили свободный вечер. Дальше восстановительная тренировка и снова в работу. Как показывает практика, после выходного или одной тренировки на следующей день даже тяжелее. Порой проще работать без пауз.

— Вы в Катаре — месте, где проводился ЧМ 2022. Хоть что то там осталось, напоминающее турнир?

— Нет. В аэропорту еще висели флаги, приветствия. А дальше — пустота. Хотя мы живем рядом со стадионом. Гуляли у торгового центра — тоже почти ничего. Только редкие надписи.

— На чемпионате мира за кого болел?

— Особо ни за кого. Но больше всего, конечно, запомнился финал. Отличный матч. Болел за Францию, даже из за этого проиграл спор. По ходу матча они больше напоминали именно команду.

А пенальти — это лотерея. За Месси рад — пришел к своей цели.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальном матче сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти.

Футбол,Данил Круговой,Зенит,
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