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1 час назад

Роналду поставил Мендешу ультиматум во время ухода из «МЮ»: трансфер в «Баварию» или «Челси» или увольнение. Агент назвал Криштиану «сумасшедшим»

Sports.ru

Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.

Роналду поставил Мендешу ультиматум во время ухода из «МЮ»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как утверждает El Mundo, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед».

«Либо ты добьешься трансфера «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю», – заявил португалец своему представителю.

Мендеш всячески пытался убедить эти клубы подписать своего клиента, но высокие финансовые запросы 37-летнего игрока отпугнули «Баварию» и «Челси».

«Ты сумасшедший», – якобы сказал Мендеш своему клиенту, что положило начало их конфликту.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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