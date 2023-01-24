Роналду поставил Мендешу ультиматум во время ухода из «МЮ»

Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.
Как утверждает El Mundo, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед».
«Либо ты добьешься трансфера «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю», – заявил португалец своему представителю.
Мендеш всячески пытался убедить эти клубы подписать своего клиента, но высокие финансовые запросы 37-летнего игрока отпугнули «Баварию» и «Челси».
«Ты сумасшедший», – якобы сказал Мендеш своему клиенту, что положило начало их конфликту.