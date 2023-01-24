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1 час назад

Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него

Sports.ru

Дани Алвес вновь дал неточные показания по делу об изнасиловании.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

По информации El Mundo, жертва бразильца, давая показания, описала одну из татуировок Алвеса – в виде полумесяца на правой стороне живота.

Когда судья спросил Дани об этом, футболист выдвинул две разные версии. Алвес подтвердил, что у него есть такая татуировка, но заявил, что девушка набросилась на него, когда он сидел на унитазе. Услышав это, судья отметил, что жертва никак не могла увидеть татуировку, если бы Алвес сидел, так как его живот был бы закрыт рубашкой.

После замечания судьи Алвес вновь изменил показания. Он заявил, что жертва не столько набросилась на него, а скорее сам бразилец встал с унитаза, из-за чего девушка увидела тату. Также Дани заявил, что секс был по обоюдному согласию. Потерпевшая это отрицает.

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Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

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