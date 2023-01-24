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56 минут назад

Стало известно, какую сумму «Спартаку» должен «Левски» за отказ играть

Евро-футбол.Ру

В январе «Левски» отказался от матчей со «Спартаком» и «Уралом» на фоне позиции своих фанатов – они выступили против встреч с российскими командами. Болгарское издание «Тема спорт» рассказывает о том, что из-за нарушения контрактов на проведение матчей «Левски» заплатит клубам из Москвы и Екатеринбурга по 20 тысяч болгарских левов (примерно 10,2 тысячи евро).

Стало известно, какую сумму «Спартаку» должен «Левски» за отказ играть
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В настоящий момент российские клубы готовятся ко второй части сезона 2022/2023 в тёплых краях. Чемпионат России возобновится в начале марта, а вот кубковые матчи состоятся уже в феврале.

После семнадцати сыгранных туров РПЛ на вершине таблицы располагается «Зенит».

Футбол,Зенит,Спартак,
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