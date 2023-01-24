Стало известно, какую сумму «Спартаку» должен «Левски» за отказ играть

В январе «Левски» отказался от матчей со «Спартаком» и «Уралом» на фоне позиции своих фанатов – они выступили против встреч с российскими командами. Болгарское издание «Тема спорт» рассказывает о том, что из-за нарушения контрактов на проведение матчей «Левски» заплатит клубам из Москвы и Екатеринбурга по 20 тысяч болгарских левов (примерно 10,2 тысячи евро).