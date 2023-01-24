Экс-защитник сборной России Гранат высказался о введении белой карточки

«В этой карточке нет никакого смысла. Так и не понял, какие плюсы и минусы. Абсолютно лишнее и ненужное правило. Мне кажется, что аплодисментов зрителей достаточно для футболистов. Считаю, что белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.