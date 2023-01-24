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30 минут назад

Владимир Гранат: белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!

Чемпионат.com

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что введение белой карточки не требуется для современного футбола. Впервые карточку подобного цвета протестировали на матче женских команд в чемпионате Португалии. Судья показывает её за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.

Экс-защитник сборной России Гранат высказался о введении белой карточки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В этой карточке нет никакого смысла. Так и не понял, какие плюсы и минусы. Абсолютно лишнее и ненужное правило. Мне кажется, что аплодисментов зрителей достаточно для футболистов. Считаю, что белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Владимир Гранат завершил карьеру футболиста летом 2022 года.

Футбол,Антон Иванов,Владимир Гранат,СБОРНАЯ РОССИИ,
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