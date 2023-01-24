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28 минут назад

Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана

Чемпионат.com

Бывший российский футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, стал футболистом медийного клуба SD Family из Казахстана, об этом сообщил президент и действующий игрок команды Дидар Сыдыкбек. Отметим, что SD Family принимал участие в минувшем розыгрыше Медиалиги, которая проходит в России.

Экс-футболист Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Встретились с Красавой! С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного и медийного футбола. ФК „Красава“ приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить, что Савин — новый футболи

Очень приятно, что футбольный блогер №1 с нами. Его знания и опыт очень помогут в продвижении SD Family. Одним словом, мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже", — написал Дидар Сыдыкбек в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Савиным.

Ранее сегодня стало известно, что на Евгения Савина возбуждено административно дело из-за дискриминации российской армии. Экс-футболисту грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России.

Футбол,Евгений Савин,
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