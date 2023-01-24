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1 час назад

«МЮ» готов продать Магуайра и Мактомини летом

Sports.ru

«Манчестер Юнайтед» готов продать Харри Магуайра и Скотта Мактомини летом.

«МЮ» готов продать двух игроков летом
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным talkSport, английский клуб готов расстаться с этими футболистами, но не зимой, а летом.

В январе интерес к защитнику проявлял «Вест Хэм», а «Ньюкасл» и «Саутгемптон» делали запросы по хавбеку.

Тренер Эрик тен Хаг считает, что и Магуайр, и Мактомини могут внести вклад в успехи команды в этом сезоне, хоть они и не являются игроками стартового состава.

В этом сезоне у 29-летнего Магуайра 8 матчей за «МЮ» в АПЛ. На счету 26-летнего Мактомини 15 игр в чемпионате.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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