«МЮ» готов продать двух игроков летом

«Манчестер Юнайтед» готов продать Харри Магуайра и Скотта Мактомини летом.

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По данным talkSport, английский клуб готов расстаться с этими футболистами, но не зимой, а летом.

В январе интерес к защитнику проявлял «Вест Хэм», а «Ньюкасл» и «Саутгемптон» делали запросы по хавбеку.

Тренер Эрик тен Хаг считает, что и Магуайр, и Мактомини могут внести вклад в успехи команды в этом сезоне, хоть они и не являются игроками стартового состава.