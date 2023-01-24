Стало известно, что Роналду был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе»

Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне».

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Как утверждает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой аргентинца в течение нескольких лет.

Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «блауграны», сколько получает Месси.

«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.