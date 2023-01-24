Стало известно, что Роналду был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе»

Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне».
Как утверждает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой аргентинца в течение нескольких лет.
Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.
Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «блауграны», сколько получает Месси.
«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.
Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.