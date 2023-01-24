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28 минут назад

Круговой признался, что удивился уходу Ловрена из «Зенита»

Матч ТВ

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой признался Metaratings.ru, что был удивлен уходом капитана команды Деяна Ловрена из клуба по ходу зимнего трансферного окна.Зимой 2022 года хорватский защитник перешел в «Лион».

Круговой признался, что удивился уходу Ловрена из «Зенита»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Уход Ловрена. Удивился, что так вышло?

— Да. Но он провел хороший чемпионат мира, поэтому и пришло предложение. Для него это хорошая возможность. Вернулся туда, где начиналась его европейская карьера. У нас с ним были нормальные отношения.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба он провел 63 матча и стал двукратным чемпионом России.Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Данил Круговой,Фонбет,Зенит,
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