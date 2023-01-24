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18 минут назад

УЕФА оставит в силе отстранение российских команд после встречи с РФС

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменит решение об отстранении российских команд от турниров под эгидой организации после встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС), информирует Sky News.

СМИ: УЕФА оставит в силе отстранение российских команд после встречи с РФС
Фото: BetassistBetassist

Ранее стало известно, что 24 января представители УЕФА и РФС проведут встречу, где обсудят вопрос возвращения российских клубов и сборных в официальные соревнования.

В конце декабря было объявлено о создании рабочей группы по возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поддерживают идею смены конфедерации. Он добавил, что международные футбольные ассоциации не будут препятствовать переходу России в АФК.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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