СМИ: УЕФА оставит в силе отстранение российских команд после встречи с РФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменит решение об отстранении российских команд от турниров под эгидой организации после встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС), информирует Sky News.
Ранее стало известно, что 24 января представители УЕФА и РФС проведут встречу, где обсудят вопрос возвращения российских клубов и сборных в официальные соревнования.
В конце декабря было объявлено о создании рабочей группы по возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поддерживают идею смены конфедерации. Он добавил, что международные футбольные ассоциации не будут препятствовать переходу России в АФК.