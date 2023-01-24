СМИ: УЕФА оставит в силе отстранение российских команд после встречи с РФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменит решение об отстранении российских команд от турниров под эгидой организации после встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС), информирует Sky News.

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Ранее стало известно, что 24 января представители УЕФА и РФС проведут встречу, где обсудят вопрос возвращения российских клубов и сборных в официальные соревнования.