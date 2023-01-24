Тренер по физподготовке Верчили покинул «Динамо»

Пресс служба «Динамо» сообщила о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили.

Фото: ФК «Динамо» ФК «Динамо»

Решение связано с личными обстоятельствами специалиста.

— Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим — «до встречи», — говорится в заявлении «Динамо».

Верчили работал в тренерском штабе «Динамо» с января 2020 года. Столичная команда занимает 4 е место в турнирной таблице чемпионата России.