Тренер по физподготовке Верчили покинул «Динамо»

Пресс служба «Динамо» сообщила о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили.
Решение связано с личными обстоятельствами специалиста.
— Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим — «до встречи», — говорится в заявлении «Динамо».
Верчили работал в тренерском штабе «Динамо» с января 2020 года. Столичная команда занимает 4 е место в турнирной таблице чемпионата России.
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