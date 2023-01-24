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1 час назад

Тренер по физподготовке Верчили покинул «Динамо» по личным обстоятельствам

Матч ТВ

Пресс служба «Динамо» сообщила о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили.

Тренер по физподготовке Верчили покинул «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»ФК «Динамо»

Решение связано с личными обстоятельствами специалиста.

— Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим — «до встречи», — говорится в заявлении «Динамо».

Верчили работал в тренерском штабе «Динамо» с января 2020 года. Столичная команда занимает 4 е место в турнирной таблице чемпионата России.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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