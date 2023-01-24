Широков: у Глушакова есть опыт выживания, который необходим «Пари НН»

«Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН». Игрок квалифицированный, ему в плюс, что остался в Премьер-лиге — может дальше играть. Не пойдёт в «Пари НН» что-то — можно остаться, при этом показав себя. То есть его не будут забывать. Если бы ему пришлось уходить лигой ниже, то в РПЛ бы скорее всего не вернулся. А так — все шансы есть. Для него хороший вариант, команда не так далеко от Москвы и достаточно неплохая. Опыт выживания у Глушакова есть, который необходим «Нижнему Новгороду». Для всех хороший вариант», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.