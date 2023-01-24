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1 час назад

​Колосков рассказал, в каком случае РФС нужно обращаться в АФК

Евро-футбол.Ру

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался насчёт ситуации с отстранением России от международных турниров. Ранее сообщалось о том, что по итогам заседания исполкома санкции в отношении российского футбола останутся в силе.

​Колосков рассказал, в каком случае РФС нужно обращаться в АФК
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Колосков не считает эту новость удивительной. По его словам, было понятно, что быстро санкции с российского футбола не снимут. Колосков также высказался насчёт возможного перехода РФС из УЕФА в АФК.

«Конечно, если на совещании УЕФА прозвучало какое-нибудь десятилетнее отстранение, то нужно будет обращаться к АФК. Но возможно, что они нашли какое-то понимание. Это долгий процесс и хорошо, что представители РФС вообще приняли участие в заседании УЕФА», - высказался Колосков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах.

Футбол,Вячеслав Колосков,РФС,УЕФА,
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