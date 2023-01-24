В РФС сделали заявление после встречи с представителями УЕФА

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В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты. Отмечается, что следующая встреча между УЕФА и РФС должна состояться в феврале 2023 года.

Заседание по вопросу возвращения россиян на турниры состоялось 24 января. От РФС во встрече участвовали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.