В РФС сделали заявление после встречи с представителями УЕФА

Российский футбольный союз выступил с заявлением по итогам рабочей встречи с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии.

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«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», — цитирует пресс-службу РФС «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.