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2 часа назад

Кечинов: «Кокорин просто соскучился по большому футболу»

Евро-футбол.Руиещё 3

Чемпион Узбекистана в составе «Пахтакора» Валерий Кечинов высказался о российском футболисте Александре Кокорине.

«Кокорин просто соскучился по большому футболу»
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, Кокорин просто соскучился по большому футболу, а на Кипре всё способствует тому, чтобы показывать яркую игру», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В данный момент лимасолский «Арис» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Ранее Александр Кокорин выступал за такие российские клубы, как московские «Спартак» и «Динамо», петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Сочи».

Также российский футболист играл и за итальянскую «Фиорентину».

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