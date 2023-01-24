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42 минуты назад

УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Начать могут с юношеских и женских команд

Чемпионат.comиещё 4

На встрече между Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российским Футбольным Союзом (РФС) руководство европейского футбола заверило российскую делегацию, что считает РФС членом семьи УЕФА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА заинтересован в снятии бана с России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», — добавил источник «Чемпионата»

РФС сделал заявление по итогам встречи с УЕФА

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

Футбол,РФС,УЕФА,
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