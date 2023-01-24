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1 час назад

Александр Мостовой предложил ввести тайм-ауты в футболе

Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выступил с предложением ввести тайм-ауты в футболе.

Мостовой предложил ввести тайм-ауты в футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я о многих вещах говорил ещё лет десять назад. Даже когда ещё играл в Испании. Было понятно, что введут VAR. Сначала всем казалось всем, но потом прижилось. Как и правило с пятью заменами. Изменения происходят, приходят новые технологии. Это нормально, но перебарщивать тоже не нужно. Что-то, наверное, можно и попробовать обновить. Например, ввести тайм-ауты. Мне кажется, это было бы интересно. В хоккее есть, бывает даже очень полезно. По поводу белой карточке пока нет точного понимания — нужно время. Главное, чтобы основная масса футбольных правил оставалась неизменной. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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