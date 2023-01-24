«Игроки обделались»: журналист о Капелло и сборной России

«Что касается игры, то было видно, как российские футболисты были зажаты и скованны, они боялись ошибиться. Извините, но иногда казалось, что игроки сборной России времен Капелло заранее обделывались и выходили на поле в мокрых трусах. От этого такая трусливая игра и неудовлетворительные результаты», – сказал он.