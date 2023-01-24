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50 минут назад

«Игроки обделались»: журналист о Капелло и сборной России

Елена Прошина

Журналист издания Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал результаты работы тренера Фабио Капелло во главе сборной России. Об этом сообщает «Спорт 24».

«Игроки обделались»: журналист о Капелло и сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Мартини, Капелло провалился в роли тренера сборной России, а его отношения с игроками так и не сложились.

«Что касается игры, то было видно, как российские футболисты были зажаты и скованны, они боялись ошибиться. Извините, но иногда казалось, что игроки сборной России времен Капелло заранее обделывались и выходили на поле в мокрых трусах. От этого такая трусливая игра и неудовлетворительные результаты», – сказал он.

Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная смогла выиграть путёвку на чемпионат мира 2014 года, а сам Капелло стал самым высокооплачиваемым тренером турнира в Бразилии.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, с кем ассоциирует российский футбол.

Футбол,Фабио Капелло,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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