«Игроки обделались»: журналист о Капелло и сборной России

Журналист издания Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал результаты работы тренера Фабио Капелло во главе сборной России. Об этом сообщает «Спорт 24».
По мнению Мартини, Капелло провалился в роли тренера сборной России, а его отношения с игроками так и не сложились.
«Что касается игры, то было видно, как российские футболисты были зажаты и скованны, они боялись ошибиться. Извините, но иногда казалось, что игроки сборной России времен Капелло заранее обделывались и выходили на поле в мокрых трусах. От этого такая трусливая игра и неудовлетворительные результаты», – сказал он.
Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная смогла выиграть путёвку на чемпионат мира 2014 года, а сам Капелло стал самым высокооплачиваемым тренером турнира в Бразилии.
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