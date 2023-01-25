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1 час назад

Появились доказательства вины Алвеса в деле об изнасиловании

Lenta.ruиещё 1

Появились доказательства вины бразильского футболиста Дани Алвеса, который подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает El Periodico.

Появились доказательства вины Алвеса в деле об изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев футболиста и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

24 января показания против Алвеса дала свидетельница, находившаяся в клубе в момент предполагаемого преступления. Она рассказала, что перед тем как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней. Свидетельница также заявила, что футболист домогался ее и клал руку на свои интимные места.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. 39-летнему спортсмену грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.

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