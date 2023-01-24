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56 минут назад

Кокорин об отношениях с Мамаевым: когда мы пьем, возникают проблемы

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о своем тюремном заключении вместе с Павлом Мамаевым в 2018 году.

Кокорин о Мамаеве: когда мы пьем, возникают проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, с самого начала было очень трудно с этим справляться и жить. Так как прошло время, и я, и он осознали степень и серьезность наших действий. Мы никогда не будем делать такие вещи снова.

Мамаев — отличный парень, но есть одно «но». Когда мы пьем в отпуске, возникают проблемы. После печального опыта, после тюрьмы, Павел изменился, он понял, что перешел грань», — передает слова Кокорина Foot Mercato.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Сейчас Мамаев находится без клуба. Последней командой для него стали подмосковные «Химки».

Этим летом Кокорин стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.

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