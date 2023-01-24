Кокорин о Мамаеве: когда мы пьем, возникают проблемы

«Конечно, с самого начала было очень трудно с этим справляться и жить. Так как прошло время, и я, и он осознали степень и серьезность наших действий. Мы никогда не будем делать такие вещи снова.

Мамаев — отличный парень, но есть одно «но». Когда мы пьем в отпуске, возникают проблемы. После печального опыта, после тюрьмы, Павел изменился, он понял, что перешел грань», — передает слова Кокорина Foot Mercato.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.