Кварацхелия вернулся к тренировкам с «Наполи»

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возобновил тренировки, сообщила пресс служба клуба.21 летний футболист провел занятие с остальными футболистами в тренажерном зале, а затем поработал на поле по индивидуальной программе.

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Два последних матчах Кварацхелия пропустил из за болезни. Без него «Наполи» обыграл в Серии А «Салернитану» (2:0) и уступил в 1/8 финала Кубка Италии «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пенальти).