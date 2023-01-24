Кварацхелия вернулся к тренировкам с «Наполи»

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возобновил тренировки, сообщила пресс служба клуба.21 летний футболист провел занятие с остальными футболистами в тренажерном зале, а затем поработал на поле по индивидуальной программе.
Два последних матчах Кварацхелия пропустил из за болезни. Без него «Наполи» обыграл в Серии А «Салернитану» (2:0) и уступил в 1/8 финала Кубка Италии «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пенальти).
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за неаполитанцев 20 матчей, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач.В ближайшем матче 20 го тура Серии А «Наполи» дома примет «Рому». Встреча пройдет 29 января, прямую трансляцию смотрите с 22:40 (мск) на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.