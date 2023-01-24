Модрич провёл 157 матчей из 177 возможных после 35 лет

37-летний хорват остаётся ключевым игроком в сборной своей страны и в клубе, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст. Как отмечает Marca, со своего 35-го дня рождения Модрич пропустил лишь 20 матчей за Хорватию и «Реал», появившись на поле суммарно в 157 из 177 случаев, при этом в национальной команде он и вовсе отыграл 38 из 38 возможных матчей.