Дзюба не планирует завершать карьеру после отказа «Торпедо»

Нападающий Артем Дзюба не планирует завершать спортивную карьеру после неудачных переговоров с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Источник пояснил, что 34-летний футболист не планирует объявлять о завершении карьеры.

По словам собеседника агентства, к Дзюбе проявляет значительный интерес клуб из Саудовской Аравии, он готов платить форварду $3 млн за сезон. Кроме того, контракт с футболистом готов подписать лидер второго по силе турецкого дивизиона с зарплатой в $1 млн.

Уточняется, что приоритетом для футболиста остается трудоустройство в России. При поиске подходящего клуба он учитывает интересы своей семьи.