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49 минут назад

Дзюба не планирует завершать карьеру после отказа «Торпедо»

Илья Родин

Нападающий Артем Дзюба не планирует завершать спортивную карьеру после неудачных переговоров с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Дзюба не планирует завершать карьеру после отказа «Торпедо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник пояснил, что 34-летний футболист не планирует объявлять о завершении карьеры.

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По словам собеседника агентства, к Дзюбе проявляет значительный интерес клуб из Саудовской Аравии, он готов платить форварду $3 млн за сезон. Кроме того, контракт с футболистом готов подписать лидер второго по силе турецкого дивизиона с зарплатой в $1 млн.

Уточняется, что приоритетом для футболиста остается трудоустройство в России. При поиске подходящего клуба он учитывает интересы своей семьи.

Ранее сообщалось, что ФК «Торпедо» в четверг, 19 января, принял решение не подписывать контракт с Дзюбой. В клубе отметили, что планируют провести переговоры о трансфере других кандидатов, с тем, чтобы усилить атакующую линию.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,
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