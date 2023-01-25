«Милан» пропустил четыре безответных мяча от «Лацио» впервые за 19 лет

Так «Наполи» и Хвичу точно не догнать.

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Римский «Лацио» нанёс «Милану» сокрушительное поражение в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе римлян отличились Милинкович-Савич (4'), Цаканьи (38'), Альберто (67') и Андерсон (75'). Миланцы за 90 минут нанесли три удара в створ, но забить не сумели.

Таким образом, «Милан» впервые почти за 19 лет пропустил от «Лацио» четыре безответных гола в одной встрече. Последний раз римляне обыгрывали миланцев со счётом 4:0 11 февраля 2004 года в матче Кубка Италии.