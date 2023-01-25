Роднина озвучила негативный сценарий для российского футбола

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении российских футбольных команд на международную арену.
"У меня не было ожиданий, что нас вернут в европейские соревнования в ближайшее время, в 2023 году. Возможно, какие-то спортивные федерации и допустят в этом году, но не все. Если российский футбол и вернется в Европу, то не раньше 2024 года. Думаю, массово это произойдет в олимпийский год — в 2024. Это более реалистичный сценарий", — приводит слова Родниной "РБ Спорт".
24 января состоялась встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По ее итогам в РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее ветеран сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал переговоры с УЕФА и заявил, что нужно переходить в Азию.