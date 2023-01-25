Роднина озвучила негативный сценарий для российского футбола

"У меня не было ожиданий, что нас вернут в европейские соревнования в ближайшее время, в 2023 году. Возможно, какие-то спортивные федерации и допустят в этом году, но не все. Если российский футбол и вернется в Европу, то не раньше 2024 года. Думаю, массово это произойдет в олимпийский год — в 2024. Это более реалистичный сценарий", — приводит слова Родниной "РБ Спорт".