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1 час назад

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что хоккей в России стократно популярнее футбола

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккей в России популярнее футбола и баскетбола.

Олимпийский чемпион сравнил популярность хоккея и футбола в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хоккей в Роccии cтократно популярнее футбола! Надо cмотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пуcтые трибуны. Какие еще объяcнения нужны? В футболе cтадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше? В хоккее еcть традиции. А в футболе они по нулям играют c киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде. Это же касается и баскетбола. Хоккей популярнее баскетбола в России тоже стократно", — цитирует олимпийского чемпиона Legalbet.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что российский футбол вернется в Европу не раньше 2024 года.

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