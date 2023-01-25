Олимпийский чемпион сравнил популярность хоккея и футбола в России

"Хоккей в Роccии cтократно популярнее футбола! Надо cмотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пуcтые трибуны. Какие еще объяcнения нужны? В футболе cтадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше? В хоккее еcть традиции. А в футболе они по нулям играют c киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде. Это же касается и баскетбола. Хоккей популярнее баскетбола в России тоже стократно", — цитирует олимпийского чемпиона Legalbet.