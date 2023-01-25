Жена Федуна Салихова нецензурно высказалась о положении дел в российском футболе

«Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Российскому футболу капец (в оригинале используется нецензурное слово. — прим. «Газеты.Ru») — ну, это было понятно», — сказала Салихова.