Жена Федуна Салихова нецензурно высказалась о положении дел в российском футболе

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко высказалась о положении дел в российском футболе. Ее слова передает «РБ Спорт».
«Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Российскому футболу капец (в оригинале используется нецензурное слово. — прим. «Газеты.Ru») — ну, это было понятно», — сказала Салихова.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.
Сообщалось о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию и совместно с УЕФА была создана рабочая группа.