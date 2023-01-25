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1 час назад

Процесс над Дани Алвесом будет идти не менее года — СМИ

Матч ТВ

Судебное разбирательство в отношении бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом будет продолжаться не менее года, сообщает 20minutos.es со ссылкой на юристов.

Процесс над Дани Алвесом будет идти не менее года — СМИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Уголовное производство, когда дело касается заключенного под стражу, как в данном случае, срочное. Но какое бы срочное оно ни было, процесс вполне может затянуться хоть на год, — отметил юрист Мануэль Иглесиас Прада.

— Это долгий путь. Он состоит из двух этапов. Сначала — расследование, которое определит состав преступления. Будут разные судьи. Это не сложный вопрос, но если Алвешу повезет, это растянется минимум на год, — добавил другой источник в юриспруденции.

Еще один источник отметил, что Алвес попытается добиться освобождения под залог, хотя это будет непросто.

— Риск бегства, большие финансовые возможности, отсутствие связей с Испанией. Кроме того, он из Бразилии, у которой нет договора об экстрадиции с Испанией, — напомнил он о факторах, которые могут препятствовать освобождению игрока под залог.

Ранее Алвес был заключен в испанскую тюрьму за домогательства в отношении девушки в ночном клубе. По данным СМИ, если 39 летнего защитника признают виновным, ему грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

Алвес выступал в Европе за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен Жермен». За сборную Бразилии он провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций.

Мексиканский клуб «Пумас», за который в последнее время выступал бразилец, расторг с ним контракт.

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