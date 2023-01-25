Зарема Салихова: российскому футболу пипец

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о перспективах развития российского футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Фото: Betassist Betassist

«России и в Азии откажут в участии в международных турнирах. Что делать? Здесь все вопросы к

Сейчас единственной интригой российского футбола остался вопрос — получит ли Александр Мостовой тренерскую лицензию (улыбается).

Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований всё равно нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу пипец (в оригинале использовано более грубое слово — Прим. редакции Betassist) — ну, это и так было понятно», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

В конце декабря прошлого года на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) обсуждалась возможность перехода России из УЕФА в АФК, однако принятие окончательного решения было отложено до марта-апреля 2023 года.