Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
17 минут назад

Зарема Салихова: российскому футболу пипец

Betassist

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о перспективах развития российского футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Зарема Салихова: российскому футболу пипец
Фото: BetassistBetassist

«России и в Азии откажут в участии в международных турнирах. Что делать? Здесь все вопросы к

Сейчас единственной интригой российского футбола остался вопрос — получит ли Александр Мостовой тренерскую лицензию (улыбается).

Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований всё равно нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу пипец (в оригинале использовано более грубое слово — Прим. редакции Betassist) — ну, это и так было понятно», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

В конце декабря прошлого года на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) обсуждалась возможность перехода России из УЕФА в АФК, однако принятие окончательного решения было отложено до марта-апреля 2023 года.

С марта 2022-го российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной является специальная военная операция Вооружённых сил России на территории Украины.

Футбол,Зарема Салихова,Александр Мостовой,Леонид Федун,РФС,УЕФА,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители