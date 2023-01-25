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51 минуту назад

УЕФА обсудит изменение формата отбора на ЧМ и введение в Лиге наций плей-офф. От расширения Евро до 32 команд отказались

Sports.ru

Сегодня в Ньоне пройдет заседание исполнительного комитета организации. На нем обсудят несколько вопросов о реформах в европейских соревнованиях.

УЕФА обсудит крупные изменения в Чемпионатах Мира и Лиге Наций
Фото: Sports.ruSports.ru

Первый – вопрос о новой системе отбора на чемпионат мира. С 2026 года на ЧМ будут участвовать 48 команд, 16 из которых – европейские. В связи с этим УЕФА планирует изменить стадию квалификации.

На отборочной стадии могут создать 12 групп по 4 или 5 команд. При такой системе сборные, занявшие первые места в группах, получат прямую путевку на ЧМ, а остальные 4 места будут разыграны в плей-офф.

Это не единственный рассматриваемый вариант, но любое изменение в нынешней системе отбора будет связано с сокращением числа матчей – в прошлые годы из-за ничего не значивших игр была потеряна часть телевизионной аудитории.

Также УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в финал четырех, то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места.

Отмечается, что от расширения чемпионата Европы до 32 команд УЕФА отказался. Новый формат планировалось внедрить с 2028 года, но в УЕФА приняли решение исключить эту реформу из планов. Считается, что такой формат снизил бы значимость и престижность турнира.

Футбол,УЕФА,
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