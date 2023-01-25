Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
27 минут назад

Кимпембе выступил с заявлением по поводу лишения статуса вице-капитана «ПСЖ» из-за Мбаппе

Чемпионат.com

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе выступил с заявлением на фоне того, что у него отобрали статус вице-капитана парижан ради Килиана Мбаппе.

Кимпембе прокомментировал лишение статуса вице-капитана «ПСЖ» из-за Мбаппе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кимпембе долгое время являлся вице-капитаном команды, а основным капитаном был Маркиньос. Но защитники пропускали последний матч «ПСЖ», поэтому с капитанской повязкой вышел Мбаппе. На послематчевой пресс-конференции наставника парижан Кристофа Галтье попросили оценить капитанство молодого форварда. Тренер ответил, что Килиан является вице-капитаном команды с лета, поэтому привык брать на себя обязанности лидера.

Эти слова Галтье повлекли за собой реакцию Кимпембе, который сообщил, что его не уведомили о лишении статуса вице-капитана.

«За последние несколько часов я мог многое услышать и прочитать о себе. Поэтому мне бы хотелось прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации по этому поводу. Меня не уведомили об этом решении [отдать статус вице-капитана Мбаппе]. Это абсолютная неправда… Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», — написал Кимпембе в св

Футбол,Кристоф Галтье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители