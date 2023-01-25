Кимпембе прокомментировал лишение статуса вице-капитана «ПСЖ» из-за Мбаппе

«За последние несколько часов я мог многое услышать и прочитать о себе. Поэтому мне бы хотелось прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации по этому поводу. Меня не уведомили об этом решении [отдать статус вице-капитана Мбаппе]. Это абсолютная неправда… Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», — написал Кимпембе в св