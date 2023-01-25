Появились доказательства вины Алвеса в деле об изнасиловании

Полицейские обнаружили данные, которые доказывают вину легендарного футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании. Об этом сообщает издание El Periodico.

По информации газеты, сразу после инцидента 30 декабря «плачущая и нервная» девушка обратилась в полицию. Правоохранитель записал разговор на свою нательную камеру — на видео пострадавшая уверяет, что Алвес ее изнасиловал. Той же ночью потерпевшую обследовал судмедэксперт — он обнаружил травмы, полученные при борьбе, и следы семенной жидкости.

Также в статье утверждается, что назначенная полицией экспертиза обнаружила отпечатки пальцев, которые подтверждают версию женщины.

Напомним, что происшествие случилось в ночном клубе в Каталонии. По словам 23-летней девушки, она встретила Алвеса, когда пришла отдохнуть в развлекательное заведение с подругами. Футболист начал флиртовать с ней, после чего заманил ее в уборную и надругался.

Сам Алвес отрицает свою вину, но уже трижды менял показания. Сперва он утверждал, что не знает девушку, затем сказал, что видел ее, но между ними ничего не было. После этого Алвес начал говорить, что девушка сама накинулась на него, пока он собирался справить нужду.