Хави извинился за сочувствие Алвесу, обвиненному в изнасиловании

Главный тренер «Барселоны» Хави сделал новое заявление по делу своего бывшего игрока Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании. Слова специалиста приводит La Vanguardia.
До начала матча Ла Лиги против «Хетафе» (1:0) Хави заявил: «Мне жаль Дани, потому что я хорошо его знаю. Меня удивляет все происходящее, когда я вспоминаю, каким он был у меня в команде. Я просто в шоке. Сложно комментировать подобную ситуацию».
После завершения матча Хави подчеркнул, что его слова неправильно поняли.
«То, что я сказал о Дани, было неверно истолковано. Думаю, я выразился недостаточно четко.
Хочу подчеркнуть, что подобные акты насилия должны осуждаться — и неважно, сделал это любой другой человек или Дани.
В своих словах я совсем забыл о жертве. Прошу прощения у этой девушки и у всех остальных, кто столкнулся с насилием.
Мне жаль, что Дани, вероятно, совершил это, но всю свою поддержку я направляю жертве. Изначально я выразился неверно и получил много критики, которую понимаю и прошу прощения», — заявил Хави.