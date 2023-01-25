Хави извинился за сочувствие Алвесу, обвиненному в изнасиловании

«То, что я сказал о Дани, было неверно истолковано. Думаю, я выразился недостаточно четко.



Хочу подчеркнуть, что подобные акты насилия должны осуждаться — и неважно, сделал это любой другой человек или Дани.



В своих словах я совсем забыл о жертве. Прошу прощения у этой девушки и у всех остальных, кто столкнулся с насилием.



Мне жаль, что Дани, вероятно, совершил это, но всю свою поддержку я направляю жертве. Изначально я выразился неверно и получил много критики, которую понимаю и прошу прощения», — заявил Хави.