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55 минут назад

Хави извинился за то, что выразил сочувствие Алвесу, обвиненному в изнасиловании

Газета.Ru

Главный тренер «Барселоны» Хави сделал новое заявление по делу своего бывшего игрока Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании. Слова специалиста приводит La Vanguardia.

Хави извинился за сочувствие Алвесу, обвиненному в изнасиловании
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

До начала матча Ла Лиги против «Хетафе» (1:0) Хави заявил: «Мне жаль Дани, потому что я хорошо его знаю. Меня удивляет все происходящее, когда я вспоминаю, каким он был у меня в команде. Я просто в шоке. Сложно комментировать подобную ситуацию».

После завершения матча Хави подчеркнул, что его слова неправильно поняли.

«То, что я сказал о Дани, было неверно истолковано. Думаю, я выразился недостаточно четко.

Хочу подчеркнуть, что подобные акты насилия должны осуждаться — и неважно, сделал это любой другой человек или Дани.

В своих словах я совсем забыл о жертве. Прошу прощения у этой девушки и у всех остальных, кто столкнулся с насилием.

Мне жаль, что Дани, вероятно, совершил это, но всю свою поддержку я направляю жертве. Изначально я выразился неверно и получил много критики, которую понимаю и прошу прощения», — заявил Хави.

Футбол,
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