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27 минут назад

Юран: будем сидеть и ждать, пока УЕФА ещё продлит отстранение? Да пошли они на три буквы!

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что УЕФА продлит отстранение российских клубов и сборных от международных турниров. Напомним, накануне состоялась встреча представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было, поэтому решение об отстранении остаётся в силе.

Юран призвал «не питать иллюзий» в отношении УЕФА
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдёт — ещё на год продлят.

Стоит ли активизировать переход РФС в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год ещё продлит отстранение? Да пошли они на три буквы! Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Белоруссия, Иран.

Идея подать заявку на участие в Кубке Америки? Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат — это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена. Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Футбол,Сергей Юран,РФС,УЕФА,
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