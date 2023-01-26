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50 минут назад

Источник: Дзюба подписал контракт с "Пари НН"

Газета.Ruиещё 6

Известный инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что российский форвард Артем Дзюба подписал контракт с «Пари НН».

Инсайдер: Дзюба подписал контракт с клубом РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что губернатор нижегородской области Глеб Никитин лично настоял на переходе Дзюбы в клуб. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/2023. Нападающий заработает за половину сезона €500 тыс.

Дзюба ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны московского «Торпедо», однако совет директоров черно-белых заблокировал трансфер. Также им интересовались в Китае и в Саудовской Аравии.

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