Инсайдер: Дзюба подписал контракт с клубом РПЛ

Известный инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что российский форвард Артем Дзюба подписал контракт с «Пари НН».

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Отмечается, что губернатор нижегородской области Глеб Никитин лично настоял на переходе Дзюбы в клуб. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/2023. Нападающий заработает за половину сезона €500 тыс.

Дзюба ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.