Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА

Представитель Российского футбольного союза сможет принять участие в предстоящих выборах президента УЕФА. Голосование за главу организации запланировано на 5 апреля. Оно пройдет на очередном конгрессе Европейского футбольного союза.

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Как стало известно изданию «Спорт-экспресс», в плане выборов санкции, наложенные на российские сборные и клубы, не имеют никакого значения. Напомним, что Россию отстранили от международных турниров в феврале прошлого года.