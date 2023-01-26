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1 час назад

Россия примет участие в выборах президента УЕФА

Евро-футбол.Руиещё 1

Представитель Российского футбольного союза сможет принять участие в предстоящих выборах президента УЕФА. Голосование за главу организации запланировано на 5 апреля. Оно пройдет на очередном конгрессе Европейского футбольного союза.

Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно изданию «Спорт-экспресс», в плане выборов санкции, наложенные на российские сборные и клубы, не имеют никакого значения. Напомним, что Россию отстранили от международных турниров в феврале прошлого года.

На пост главы УЕФА есть всего один кандидат – это действующий президент организации Александер Чеферин.

Футбол,Александер Чеферин,РФС,УЕФА,
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