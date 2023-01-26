Семшов заявил, что РФС не должен прогибаться под УЕФА

Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам. Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы на этих турнирах не являемся посторонними», — передает слова Семшова «Матч ТВ».