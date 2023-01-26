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2 часа назад

Семшов заявил, что РФС не должен прогибаться под УЕФА

Газета.Ru

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов считает великолепным, если российский футбол к лету вернут на международную арену.

Семшов заявил, что РФС не должен прогибаться под УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надежд не было, это все прекрасно понимали. Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.

Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам. Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы на этих турнирах не являемся посторонними», — передает слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год.

24 января в Швейцарии состоялась встреча членов Российского футбольного союза (РФС) и представителей УЕФА по возвращению россиян. Следующая встреча запланирована на февраль.

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