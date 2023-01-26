Легионер ЦСКА объяснил, почему не покинул Россию

«Я считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится - лига довольно интенсивная», - приводятся слова колумбийского футболиста на страницах «Спорт-экспресса».