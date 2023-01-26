Радимов связал введение Fan ID с борьбой за чемпионство в РПЛ

Буду ли я оформлять Fan ID? Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чём: пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны… Нет. Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать — что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всём мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать — зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».