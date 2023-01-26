Данни рад возвращению Дзюбы в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Пари НН».
«Конечно, для Артема возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Нижний Новгород»? Он сможет помочь команде хорошо выступать в чемпионате России», — сказал Данни «СЭ».
Летом Дзюба на правах свободного агента перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Форвард провел за турецкую команду четыре матча в чемпионате. Только два раза он вышел в стартовом составе, а среднее время на поле – 44 минуты. Он забил один гол и получил одну желтую карточку.
Осенью стороны расторгли контракт по инициативе клуба.
По сообщению инсайдера Ивана Карпова, губернатор нижегородской области принял решение подписать Дзюбу на полгода в «Пари НН».
После 17 туров «Пари НН» с 19 очками занимает 12-е место в РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей – шесть очков.