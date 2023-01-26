Данни рад возвращению Дзюбы в РПЛ

«Конечно, для Артема возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Нижний Новгород»? Он сможет помочь команде хорошо выступать в чемпионате России», — сказал Данни «СЭ».

Летом Дзюба на правах свободного агента перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Форвард провел за турецкую команду четыре матча в чемпионате. Только два раза он вышел в стартовом составе, а среднее время на поле – 44 минуты. Он забил один гол и получил одну желтую карточку.