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2 часа назад

Зидан может вновь возглавить «Реал»

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, находящийся в настоящий момент без работы, может вновь возглавить «сливочных», сообщает The Athletic.

Зидан может вновь возглавить «Реал»
Фото: sports.rusports.ru

По информации источника, для возвращения 50-летнего специалиста в Испанию президенту «Реала» Флорентино Пересу придётся пойти на некоторые уступки. Также отмечается, что Зидан открыт для работы в «Ювентусе», «Марселе» и сборной Франции.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021. Под руководством французского тренера «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов и ещё два раза становились чемпионами Испании.

Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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