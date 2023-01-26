Зидан может вновь возглавить «Реал»

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, находящийся в настоящий момент без работы, может вновь возглавить «сливочных», сообщает The Athletic.

Фото: sports.ru sports.ru

По информации источника, для возвращения 50-летнего специалиста в Испанию президенту «Реала» Флорентино Пересу придётся пойти на некоторые уступки. Также отмечается, что Зидан открыт для работы в «Ювентусе», «Марселе» и сборной Франции.