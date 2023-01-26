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1 час назад

Непомнящий: У меня с Дзюбой никогда никаких проблем не было

Спорт день за днем

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» прокомментировал возможный переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Пари Нижний Новгород». В декабре нижегородцев возглавил 35-летний Артем Горлов.

Непомнящий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Пари НН»
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Я уже давно дал себе слово не обсуждать эту тему. У Артема есть голова и выбор за ним. То же самое касается и работодателей, которые его хотят пригласить. Во всяком случае, у меня с ним никогда никаких проблем не было», – сказал Непомнящий.

Вчера, 25 января, журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что Дзюба в ближайшее время подпишет контракт с «Пари НН». 26 января пресс-служба нижегородцев опровергла информацию о возможном переходе 34-летнего нападающего.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ с 19 очками. В следующем туре нижегородцам предстоит сыграть на выезде с «Зенитом». Встреча пройдет 4 марта на «Газпром Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Футбол,Валерий Непомнящий,Иван Карпов,Зенит,
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