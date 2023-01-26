Непомнящий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Пари НН»

«Я уже давно дал себе слово не обсуждать эту тему. У Артема есть голова и выбор за ним. То же самое касается и работодателей, которые его хотят пригласить. Во всяком случае, у меня с ним никогда никаких проблем не было», – сказал Непомнящий.