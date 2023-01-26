Булыкин назвал «особенного» тренера России

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин назвал тренера, который заслуживает звание «особенного». Такое прозвище в европейском футболе носит португалец Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий «Рому».
«В России «особенным» можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание «особенного», — сказал Булыкин «РБ Спорт».
53-летний Валерий Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.
После 17 туров РПЛ «Ростов» занимает 3-е место в таблице с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 42 очками.
В следующем матче чемпионата России «Ростов» сыграет 4 марта против «Локомотива» дома. Начало встречи – 19:30 мск.